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Песков прокомментировал заявления о ценовой войне против России на рынке нефти

По его мнению, страны ОПЕК+ в этой ситуации находятся "в одной лодке"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в ситуации с ценами на нефть находятся "в одной лодке", хотя и по-разному были готовы к нестабильности на рынке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы ведущейся против России ценовой войне на этом рынке.

"Я хочу напомнить, что сам Эр-Рияд опровергал сообщения о том, что ведется какая-то ценовая война, тем более - против России", - сказал он. "Сокращение цен на нефть и нефтепродукты - общая тенденция, все мы вместе в одной лодке находимся в этой ситуации, - добавил представитель Кремля. - Другое дело, что все страны в большей или меньшей степени были готовы к такому падению цен".

Теги
Песков, Дмитрий Сергеевич
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