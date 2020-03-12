Эксперты считают, что продуктов в торговых сетях хватит для покрытия спроса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продуктов в торговых сетях достаточно для покрытия спроса, ажиотажного спроса, несмотря на рост курса валют нет. Такую оценку ТАСС озвучили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"К нам не поступали данные об ажиотажном спросе на какую-либо продукцию. Имеющихся товарных запасов в торговых сетях достаточно для обеспечения покрытия каждодневного спроса", - сказал представитель ассоциации.

Он напомнил, что цены в рознице напрямую зависят от цен производителей. 95-100% продуктов по основным продуктовым позициям на полках супермаркетов поставляются отечественными компаниями. "Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, если изменятся, цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования", - считают в АКОРТ.

В начале недели рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть из-за провала переговоров о продлении сделки ОПЕК+.

По состоянию на 12 марта курс доллара на Московской бирже растет на 2,2% - до 74,56 руб., а курс евро - на 2,15%, до 83,92 руб.