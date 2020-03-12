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Госдума приняла закон о немедленной публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов

По словам депутата Анатолия Аксакова, целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Редакция принятого в первом чтении документа предусматривала, что по истечении двух дней после направления ЦБ кредитной организации предписания о введении запретов соответствующая информация размещается на официальном сайте Банка России в интернете. Ко второму чтению была одобрена поправка, предусматривающая немедленное (то есть в день введения запрета) раскрытие ЦБ такой информации.

Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций - в день размещения на сайте Банка России соответствующей информации.

"Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков", - говорится в пояснительной записке к документу. Прежде такая информация относилась к банковской тайне, указывал ранее Аксаков.

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