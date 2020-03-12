Авиакомпания Utair приостановила рейсы в Милан и Берлин до 31 мая

"По распоряжению Министерства транспорта РФ Utair приостанавливает регулярные рейсы из России в Милан и Берлин и обратно с 13 марта по 31 мая 2020 года", - говорится на сайте.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair приостанавливает с 13 марта по 31 мая регулярные рейсы из России в Милан и Берлин, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Пассажирам, успевшим ранее купить билеты в Милан и Берлин, компания обещает вернуть их полную стоимость без штрафных санкций. Utair отмечает, что дополнительные рейсы авиакомпании из Берлина и Милана до 31 мая вводиться не будут, поскольку данные направления закрыты по решению госорганов. "Поэтому авиакомпания предлагает обмен на рейсы из Вены, Риги и Минска", - отмечается в сообщении.

Как пояснили журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ, Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.

Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьева в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Ранее "Аэрофлот" объявил о масштабном сокращении рейсов в эти страны. Вместе с тем, авиакомпании смогут продолжить полеты в чартерном режиме "при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в РФ граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны".

11 марта "Аэрофлот" сообщил, что прекращает с 13 марта рейсы из Москвы в Испанию (в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку), Францию (в Марсель, Лион и Ниццу), Германию (в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт) и Италию (в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью). Компания продолжит летать из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт; из Санкт-Петербурга - в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин. Дочерний перевозчик "Аэрофлота" - "Россия" - также закроет рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Францию (в Ниццу) и из Санкт-Петербурга в Германию (в Дюссельдорф и Гамбург). На данный момент полеты, кроме "Аэрофлота" и "России", из крупных авиакомпаний в эти страны выполняет также "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), S7. Utair летает в Берлин.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.