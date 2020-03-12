Годовой экспорт агропродукции Белгородской области впервые достиг $400 млн

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской области, в 2019 году впервые достиг почти $400 млн. Об этом сообщил в четверг в ходе отчета о работе областного правительства губернатор региона Евгений Савченко.

"По всем главным показателям производства достигнут рост - Белгородская область занимает второе место в России после Краснодарского края по объему производства на сельскохозяйственных предприятиях. Наши аграрии выходят на международные рынки - экспорт сельскохозяйственной продукции впервые составил за прошлый год почти $400 млн", - сказал Савченко.

Как отметил губернатор области, превысить показатели экспорта сельхозпродукции на 6,7% в сравнении с результатами 2018 года удалось в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов агропромышленных компаний. Так, наибольший прирост отмечен в производстве зерна (3,4 млн тонн), подсолнечника (475 тыс. тонн), мяса (1,7 млн тонн) и молока (682 тыс. тонн). В 2020 году регион поставляет продукцию на рынки 24 государств.

Рост поставок сельхозпродукции за рубеж отмечается в Белгородской области и за счет работы региональных программ по поддержке семейных ферм. В настоящее время в программе "Семейные фермы Белогорья" участвуют свыше 50 тыс. человек, создано 160 сельхозкооперативов. "В рамках известной областной программы [по созданию предприятий на территории сел] "500/10000" за два года открыты свыше 2 тыс. рабочих мест, завершены 218 проектов с объемом инвестиций 2,3 млрд руб.", - добавил Савченко.