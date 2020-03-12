В ГД считают, что при мировом экономическом кризисе страны будут выживать в одиночку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. При возникновении мирового экономического кризиса каждая страна будет выживать в одиночку из-за изменений механизмов международного права, Россия при этом сможет нейтрализовать риски этого кризиса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Комментируя текущую экономическую ситуацию, он отметил, что коронавирус, падение цен на нефть и обвал акций провоцируют панику на рынках и биржах во всем мире. "Кто-то пытается сегодня говорить, что все пропало, - сказал он. - Но хотел бы отметить, что те самые люди, которые в течение последних нескольких месяцев были большими специалистами по коронавирусу, теперь вдруг неожиданно стали специалистами по цене на нефть. Причем крики, которыми они комментируют и коронавирус, и цены на нефть находятся в одном тембре и в одной тональности".

В случае кризиса он будет иным, нежели предыдущие, указал глава комитета. "Его отличие от предыдущих кризисов будет состоять в том, что если раньше действовал такой механизм как ВТО, действовало международное право, теперь все эти механизмы деформированы, а международное право просто сведено на "нет". Поэтому каждая страна будет выживать в одиночку", - заявил он.

Глава комитета напомнил, что в 2018 и 2019 годах он, выступая с трибуны Госдумы, неоднократно предупреждал о возможности мирового экономического кризиса на границе 2020-2021 годов. "Он (экономист Нуриэль Рубини - прим. ТАСС) - говорит о том, что нас ждет не просто мировой экономический кризис на границе 2020-и 2021 года, он говорит о том, что после этого кризиса, так как это было в 30-х годах прошлого века, нас ждет период длительной рецессии, и страна должна быть готова к тому, чтобы встретить этот кризис во всеоружии… Поэтому, коллеги, тревожные сигналы поступают каждый день, МВФ уже снизил планы экономического и мирового роста, который был", - сказал Макаров 24 октября 2018 года в ходе рассмотрения федерального бюджета на 2019 год.

"Ответственная бюджетная, денежно-кредитная политика создали исключительно устойчивую ситуацию для нашей страны, когда мы не просто можем выполнять наши обязательства, мы можем обеспечивать и нейтрализовать те риски, которые сегодня будут ждать те страны, которые такую ответственную политику все эти годы не проводили", - резюмировал Макаров.