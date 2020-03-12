Минкомсвязь: дорожающий импорт технологической продукции откроет возможности компаниям РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ситуация на мировых рынках может привести к росту стоимости импортной технологической продукции и даст конкурентные преимущества российским производителям, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

"Мы считаем, что текущая ситуация на мировых рынках дает шансы отечественным производителям быть более конкурентоспособными", - сказал министр.

"Понятно, что зарубежная продукция вырастет в цене, бюджеты нам никто не корректирует, поэтому мы надеемся, что российские производители получат дополнительные конкурентные преимущества на внутреннем рынке", - отметил Шадаев.