В Минфине прогнозируют, что инфляция в РФ по итогам года будет близка к таргету ЦБ в 4%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2020 года будет близка к таргету ЦБ РФ в 4%. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"Пока не проводили таких оценок, но мы думаем, что мы, в любом случае, будем близко к таргету [Банка России]", - отметил Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что дополнительные нефтегазовые доходы за 2019 год переведут в Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ в ближайшие дни, средств в ФНБ будет достаточно для покупки пакета акций Сбербанка.

"Пока не перевели допнефтегазовые доходы за прошлый год, в ближайшие дни будет перевод. Их должно быть достаточно [для покупки пакета акций Сбербанка], по нашим оценкам", - сказал Колычев.