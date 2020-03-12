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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты: спрос на авиабилеты вырос более чем на 40% на фоне падения курса рубля

Аналитики сообщили, что доля продаж билетов по стране составила 77%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спрос на авиабилеты 10 марта, после новостей о падении курса рубля и грядущем подорожании авиаперевозок, резко вырос, более чем на 40%. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий One Two Trip.

"Авиабилеты 10 марта покупали в основном по России - доля страны составляет 77% в общем количестве продаж. Среди популярных городов традиционно оказались Москва (32,4%), Санкт-Петербург (10,7%) и Сочи (7,6%). На втором месте Армения - туда куплено 2,5% билетов. Также в топ вошли Молдавия (спрос на перелеты за год вырос в 3 раза), Узбекистан (рост в 1,5 раза) и Турция. Год назад в пятерку входили Италия и Грузия", - говорится в сообщении.

Курс валют IATA (условный курс валют, к которому привязана стоимость авиабилетов на международных рейсах в глобальных системах бронирования) с 11 марта установлен на уровне 82 рубля за евро и 72,5 рубля за доллар.

Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74 руб., евро повышен до 83,6 руб.

 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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