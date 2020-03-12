Госдума одобрила в I чтении пакет законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Сопутствующий законопроект о налоговых льготах по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для инвесторов в Арктике Госдума приняла 5 марта.

Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта.

Предусматривается, что управление Арктической зоной осуществляет госкомиссия по вопросам развития Арктики, состав которой определяется правительством РФ, а также уполномоченный федеральный орган (Минвостокразвития) и управляющая компания (Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока"). Госкомиссия проводит мониторинг экономических процессов в Арктической зоне, рассматривает и принимает меры по развитию субъектов РФ и муниципальных образований в Арктической зоне и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на этих территориях.

Устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении - в частности, будут учитываться затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования. Устанавливаются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, а также специальные сроки для отдельных административных процедур при оказании муниципальных услуг в области градостроительной деятельности: для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней.

Экономическое обоснование законопроекта

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному законопроекту пакета, документ "создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест". Как отмечается в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогами, сумма ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, территории которых входят в состав Арктической зоны, не определена.

"Таким образом, представленное финансово-экономическое обоснование не позволяет оценить эффективность соотношения средств для создания (модернизации) объектов инфраструктуры Арктической зоны, поступление которых предполагается из внебюджетных источников, к суммам ассигнований, предполагаемым из бюджетов всех уровней", - говорится в заключении комитета-соисполнителя.

Ранее сообщалось, что одним документом из пакета законопроектов предполагаются льготы только для совместного проекта "Восток ойл" "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению месторождений Таймыра. Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

Сегодня предприятия, работающие в Арктической зоне, несут дополнительную финансовую нагрузку, обеспечивая своим сотрудникам государственные гарантии для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, отметил член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер. Подобные затраты увеличивают себестоимость производимой продукции или оказываемых услуг от 8 до 18%, зачастую делая северных предпринимателей неконкурентоспособными, сказал он. По его словам, необходимо вернуться к инициативе, которая уже высказывалась ранее руководителями Арктических регионов, о снижении для малого бизнеса платежей во внебюджетные фонды с 30 до 8%.

"Возможно, льготирование нужно вводить постепенно, распространив, его, скажем, на предприятия, которые только начинают свою деятельность на Севере. Это можно обсуждать. Главное, чтобы результатом нашей работы стали конкретные льготы для среднего и малого бизнеса, которые станут важным фактором для повышения уровня жизни в северных регионах",- считает Веллер.