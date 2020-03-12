Моисеев заявил, что может войти в набсовет ВТБ вместо Силуанова

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Замминистра финансов Алексей Моисеев может войти в наблюдательный совет банка ВТБ вместо министра финансов Антона Силуанова, но не станет его председателем. Об этом Моисеев сообщил журналистам в Госдуме.

"Сейчас планируется, что [в набсовете] будет два человека из правительства. Один из них - я, один - председатель. Вместо Антона Германовича [Силуанова в набсовет войду я]. И будет еще председатель, который ни в Минфине, ни в Минэке не работает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Моисеев добавил, что Силуанов не войдет в набсовет.