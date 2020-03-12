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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Фондовые торги в США приостановили второй раз за неделю из-за падения котировок

В первые минуты после начала сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq потеряли более 7%
Описание
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Торги на фондовом рынке в США в четверг были приостановлены на 15 минут после падения индексов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq потеряли более 7%. В случае падения индекса S&P 500 на 13% торги будут вновь приостановлены на 15 минут. Если индекс потеряет 20%, торги будут прекращены на весь день. В понедельник торги также были приостановлены. До этого такую меру применяли в США в последний раз в 1997 году.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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