S7 ищет альтернативные способы задействовать самолеты после ограничения авиасообщения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 ищет альтернативные способы использования самолетов после ограничения авиасообщения с несколькими странами, сообщили в компании, отвечая на запрос ТАСС.

"В настоящее время все наше внимание сосредоточено на работе с пассажирами. В текущей ситуации, когда вводные постоянно меняются, крайне сложно принимать долгосрочные решения: мы рассматриваем все доступные возможности задействовать самолеты", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, как авиакомпания планирует адаптировать свою работу под текущие условия рынка и планирует ли "заземлять" самолеты.