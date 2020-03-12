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В ЦБ заявили, что поддерживать доступность жилья должен рост доходов населения

В Центробанке отметили, что ценовой доступности жилья также может способствовать снижение себестоимости строительства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Основным фактором поддержания доступности жилья в России должен стать высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье, говорится в аналитической записке ЦБ "Ипотека и доступность жилья".

"Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту - снижению ценовой доступности покупки жилья. В связи с этим основным фактором поддержания доступности жилья должен стать высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье", - отмечает регулятор.

Ценовой доступности жилья также может способствовать снижение себестоимости строительства - например, за счет снижения обязательств застройщиков по строительству социальной инфраструктуры.

"Развитие вторичного рынка жилья и долгосрочной аренды также может стать важным дополнительным вариантом решения "жилищного вопроса", учитывая достаточно высокий уровень обеспеченности жильем в России", - считают в ЦБ.

При этом искусственное понижение ключевой ставки для стимулирования снижения процентных ставок в конкретном сегменте кредитного рынка может иметь значительные негативные последствия для ценовой и финансовой стабильности.

"Более того, такое снижение ключевой ставки может привести и к росту долгосрочных ставок, если оно спровоцирует значительный рост инфляционных ожиданий", - указывают в ЦБ.

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