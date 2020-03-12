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Распространение коронавируса нового типа

Максимальная цена на медицинские маски за неделю снизилась в 27 регионах России

В ФАС уточнили, что в мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 3 по 10 марта снизились в 27 регионах России. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

За предыдущую неделю стоимость этого товара снизилась в 21 регионе.

По данным ведомства, с 3 по 10 марта, в частности, максимальная розничная цена за одну маску в Ульяновской области снизилась на 46%, до 8,4 руб. с учетом НДС, в Ингушетии - на 45%, до 3 руб., в Костромской области - на 44%, до 7,3 руб., в Удмуртии - на 42%, до 15,4 руб., в Свердловской области - на 42%, до 13,3 руб.

В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами.

По итогам проведенного мониторинга цен на медицинские маски ФАС и ее территориальные органы получили данные 1 тыс. 390 торговых точек, провели 35 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении четырех организаций.

Ажиотажный спрос на маски в России был вызван вспышкой нового коронавируса, которая была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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