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Курс песо к доллару США обновил исторический минимум

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке за доллар предлагали 22,97 песо

МЕХИКО, 12 марта. /ТАСС/. Курс мексиканского песо по отношению к доллару США в четверг опустился до нового исторического минимума. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

По ее данным, в ходе торгов на межбанковском валютном рынке за доллар предлагали 22,97 песо. Официальный обменный курс, установленный Банком Мексики, равен 22,15 песо за доллар.

Девальвация национальной валюты латиноамериканской страны в основном связана с опасениями по поводу распространения нового коронавируса и влиянием этого процесса на экономику. Индекс Мексиканской фондовой биржи в среду после ее открытия упал на 7%, после чего торги были приостановлены.

В настоящее время в Мексике, по официальным данным, выявлено 12 случаев заражения новым коронавирусом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 28 февраля заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением заболевания, и призвал не сеять панику.

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МексикаСША
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