Трамп запретил использование федеральных средств на покупку оборудования Huawei

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал закон, который запрещает использования федеральных бюджетных средств на закупку оборудования у телекоммуникационных компаний, признанных угрозой национальной безопасности, как, например, корпорация Huawei.

"Закон о безопасных и надежных средствах коммуникации" был принят в Сенате Конгресса в феврале, а в Палате представителей - еще в прошлом году. Инициатива также требует от Федеральной комиссии по связи (ФКС) учредить фонд в размере $1 млрд с целью оказания помощи небольшим телекоммуникационным компаниям в деле "устранения имеющегося у них оборудования, представляющего угрозу". Новый закон знаменует собой серьезную попытку вытеснить Huawei и другую китайскую компанию ZTE с рынка коммуникационных сетей США. ФКС в ноябре прошлого года признал, что обе китайские корпорации "представляют угрозу национальной безопасности США". Комиссия также запретила использовать выделяемые ей из бюджета средства на покупку оборудования у компаний, которые представляют национальную угрозу. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес и даже подала в суд на ФКС.

В мае прошлого года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.