США продлили разрешение Visa и Mastercard на операции с несколькими банками Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало новое разрешение для международных платежных систем Visa и Mastercard на проведение операций с рядом банков Венесуэлы. Соответствующая генеральная лицензия (15С) подписана в четверг главой управления Андреа Гаки.

"За исключением случаев, предусмотренных в этой генеральной лицензии, все операции и действия, необходимые для деятельности с Banco de Venezuela, Banco Bicentenario del Pueblo, Banco del Tesoro и Banco Central de Venezuela (Центробанк), разрешены Visa, Mastercard, Western Union, American Express, MoneyGram и их дочерним структурам", - говорится в документе.

Предыдущая лицензия компаний истекала 20 марта этого года.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.