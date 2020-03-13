{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США продлили разрешение Visa и Mastercard на операции с несколькими банками Венесуэлы

Предыдущая лицензия компаний истекала 20 марта

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало новое разрешение для международных платежных систем Visa и Mastercard на проведение операций с рядом банков Венесуэлы. Соответствующая генеральная лицензия (15С) подписана в четверг главой управления Андреа Гаки.

"За исключением случаев, предусмотренных в этой генеральной лицензии, все операции и действия, необходимые для деятельности с Banco de Venezuela, Banco Bicentenario del Pueblo, Banco del Tesoro и Banco Central de Venezuela (Центробанк), разрешены Visa, Mastercard, Western Union, American Express, MoneyGram и их дочерним структурам", - говорится в документе.

Предыдущая лицензия компаний истекала 20 марта этого года.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Теги
СШАВенесуэла
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Биржа Сан-Паулу закрылась рекордным за почти 22 года падением
Ее основной индекс Ibovespa опустился до 72 582 пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС