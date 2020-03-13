Биржа Сан-Паулу закрылась рекордным за почти 22 года падением

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Фондовая биржа бразильского Сан-Паулу (B3) в четверг закрылась самым значительным за более чем 20 лет падением по итогам торговой сессии - 14,78%. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

На закрытии сессии, в течение которой дважды срабатывал механизм автоматической приостановки торгов из-за резкого падения котировок (сначала на полчаса при снижении на 10% на открытии, затем еще на час после обвала на 15% в продолжении работы), ее основной индекс Ibovespa опустился до 72 582 пунктов. В течение дня этот показатель подбирался к другому рубежу, 20% откату, после чего функционирование B3 приостановили бы на неопределенное время. В последний раз биржа закрывалась на более низкой отметке в июле 2018 года (71 766 пунктов), напоминает газета Valor Economico.

Среди главных потерь площадки в четверг отмечают падение ценных бумаг бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras на 21%, а также авиаперевозчиков Azul и GOL на 28% и 29% соответственно. Курс национальной валюты к доллару США пробил рекордные 5 реалов за доллар, впоследствии отыграв позиции и закрывшись на отметке 4,78. Ее совокупные потери с начала года составили 19,4%.