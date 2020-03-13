ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за две недели

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс юаня на 392 базисных пункта, до 7,0033 за доллар. По статистике регулятора, это минимальное значение курса с 28 февраля текущего года.

Ослабление юаня длится четвертый рабочий день подряд. Амплитуда колебаний стала максимальной с 4 февраля этого года, обменный курс опустился ниже психологической отметки в семь единиц за доллар впервые с 28 февраля.

Как передает в пятницу информационный портал Sina, "аналитики считают, что на фоне дальнейшего распространения глобальной эпидемии [коронавируса], нестабильности в мировой экономике, падения цен на нефть и других факторов на рынке будут присутствовать пессимистичные настроения". "Вероятно, участники рынка будут отдавать предпочтение ликвидным активам. В этой ситуации лучшим безопасным вариантом может стать доллар", - пишет издание.

В свою очередь профессор экономики Уханьского университета (город Ухань, центральная провинция Хубэй) Гуань Тао призвал "сохранять бдительность". "Распространение эпидемии в глобальном масштабе скорее всего повлечет последствия для мировой экономики и мирового финансового рынка, что в свою очередь повлияет и на Китай. В частности, вызовет колебания рыночных настроений и волатильность обменного курса юаня к доллару", - приводит его слова Sina.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.