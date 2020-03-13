Ключевой индекс австралийской фондовой биржи продолжил падение

СИДНЕЙ, 13 марта. /ТАСС/. Торги на австралийской фондовой бирже в пятницу открылись очередным падением котировок. Национальный индекс ASX 200 снизился на 7,7% из-за падения ключевых мировых индексов. Как свидетельствуют данные торговой площадки, общие потери фондового рынка страны за последние три недели превысили отметку в 500 млрд австралийских долларов ($322,7 млрд).

По итогам утренних торгов, ключевой национальный индекс ASX 200 снизился на 406 пунктов (или на 7,7%) упав до отметки в 4898. Самые большие потери ощущают компании добывающего и перерабатывающего сектора, а также крупнейший авиаперевозчик страны компания Qantas, потерявшая 13% стоимости акций из-за сокращения числа международных рейсов.

Крупнейший туроператор страны компания Flight Centre объявила о закрытии ста своих представительств по всей Австралии после того, как в ходе утренних торгов ее акции подешевели на 15,4%.

Продолжили падение и цены на основные энергоносители, снизившись на 5,5%.

Австралийский доллар на торгах подешевел 4% снизив свою стоимость до минимального за последние 17 лет. По итогам торгового дня стоимость национальной валюты составляет $0,627.