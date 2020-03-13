Власти Китая призвали стимулировать внутреннее потребление в условиях коронавируса

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Китая обнародовали перечень мер, нацеленных на стимулирование внутреннего потребления как драйвера экономического роста. Согласно документу, опубликованному в пятницу на сайте Государственного комитета по делам развития и реформе КНР, в список предложений вошли снижение импортных пошлин на некоторые потребительские товары, а также повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.

"Потребление является драйвером экономического роста [Китая]. Для того, чтобы стимулировать потребление, улучшить потребительскую среду, содействовать развитию внутреннего рынка, предлагается ряд мер, - сказано в заявлении ведомства. - Среди них повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, <...> улучшение импортных поставок. В частности, принятие мер по снижению импортных пошлин на потребительные товары, корректировка и оптимизация акцизных сборов на некоторые товары".

В список предложений вошли дальнейшая реализация политики беспошлинной торговли. В частности, открытие новых магазинов duty free, развитие туристической отрасли, создание новых продуктов и услуг в этой области. В документе также подчеркивается важность развития логистической инфраструктуры, в том числе с точки зрения развития электронной коммерции, а также ускорение развертывания коммерческого использования технологий связи пятого поколения 5G.

Как ранее заявил заместитель главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь, "вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказала негативное влияние на экономику Китая, однако в большей степени пострадали предприятия, ориентированные на потребителя".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.