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Распространение коронавируса нового типа

Власти КНР: распространение коронавируса создает неопределенность для китайской экономики

Предприятия сталкиваются с проблемой логистики персонала, отметил замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Распространение в мире заболевания, вызываемого новым коронавирусом, создает большую неопределенность для возобновления работы и производства в Китае. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

"В настоящее время в стране, за исключением провинции Хубэй (эпицентр вспышки заболевания - прим. ТАСС), уровень загрузки производственных мощностей промышленных предприятий достиг 95%, порядка 80% сотрудников предприятий вернулись на работу, около 60% малых и средних предприятий возобновили деятельность", - сказал он.

Тем не менее, по словам замминистра, китайские предприятия "сталкиваются с проблемой логистики персонала, малый и средний бизнес испытывает нехватку наличных средств, противоэпидемических средств". Чиновник отметил, что степень восстановления работы предприятий разного уровня не совпадает, а потому "существует проблема невысокой эффективности производственных цепочек".

"В то же время распространение эпидемии по миру создает огромную неопределенность в отношении возобновления производства и работы в Китае", - резюмировал Синь Гобинь.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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