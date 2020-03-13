{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Ситимобил" переводит офисных сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

Мера вводится временно до 1 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Агрегатор такси "Ситимобил" принял решение временно перевести офисных сотрудников сервиса на работу из дома из-за коронавируса. Об этом в пятницу написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Виталий Бедарев.

"Начиная с понедельника все сотрудники "Ситимобил", чья работа это позволяет, могут по согласованию с руководителем работать удаленно. <...> Мера вводится временно до 1 апреля. Мы будем внимательно следить за ситуацией и, при необходимости, срок может быть продлен или сокращен", - написал он.

Ранее компания ввела ряд мер для борьбы с возможным распространением коронавируса нового типа, например, были даны рекомендации партнерам, осуществляющим перевозку пассажиров по ежедневной дезинфекции машин (IT-сервис не имеет в штате собственных водителей).

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Медиалогия" назвала регионы, которые СМИ чаще всего упоминали по нацпроектам в феврале
В число лидеров вошли Нижегородская область, Татарстан и Тверская область
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС