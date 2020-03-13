"Ситимобил" переводит офисных сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Агрегатор такси "Ситимобил" принял решение временно перевести офисных сотрудников сервиса на работу из дома из-за коронавируса. Об этом в пятницу написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Виталий Бедарев.

"Начиная с понедельника все сотрудники "Ситимобил", чья работа это позволяет, могут по согласованию с руководителем работать удаленно. <...> Мера вводится временно до 1 апреля. Мы будем внимательно следить за ситуацией и, при необходимости, срок может быть продлен или сокращен", - написал он.

Ранее компания ввела ряд мер для борьбы с возможным распространением коронавируса нового типа, например, были даны рекомендации партнерам, осуществляющим перевозку пассажиров по ежедневной дезинфекции машин (IT-сервис не имеет в штате собственных водителей).