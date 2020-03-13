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Совет директоров "Новатэка" обсудит дивиденды за 2019 год 19 марта

В повестку дня также включен вопрос о созыве годового собрания акционеров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего в России независимого производителя газа ПАО "Новатэк" на заседании 19 марта рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 2019 год, говорится в сообщении компании.

В повестку дня также включен вопрос о созыве годового собрания акционеров.

За первое полугодие 2019 года промежуточные дивиденды утверждены в размере 14,23 рубля на акцию, что на 53,8% больше по сравнению с дивидендами по результатам аналогичного периода 2018 года. Всего на дивидендные выплаты было направлено 43 млрд руб.

В январе глава компании Леонид Михельсон заявил, что в конце второго квартала 2020 года "Новатэк" может пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения минимальной нормы выплат от доли чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Сейчас дивидендная политика "Новатэка" подразумевает выплату не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Крупнейшими акционерами компании являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.

Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.

"Новатэк" занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

Теги
РоссияТимченко, Геннадий НиколаевичМихельсон, Леонид Викторович
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