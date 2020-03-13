Президент Южной Кореи констатировал чрезвычайное положение в экономике

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил в пятницу в ходе встречи с министром финансов и главой Центрального банка об ухудшении ситуации в экономике страны из-за распространения коронавируса.

"Лица, ответственные за экономическую политику, полагаются на меры, которые принимались ранее [в похожих ситуациях], однако сейчас состояние экономики настолько чрезвычайное, что [ситуацию] невозможно даже сравнить с эпидемиями SARS (тяжелого острого респираторного синдрома - прим. ТАСС) и MERS (ближневосточного острого респираторного синдрома - прим. ТАСС)", - приводит слова Мун Чжэ Ина агентство Yonhap.

В связи с этим президент призвал правительство разработать новый подход для решения ситуации.

Торги на Корейской фондовой бирже в пятницу были приостановлены через несколько минут после начала из-за резкого падения индекса KOSPI - почти на 6%, до 1726,51 пункта. После возобновления торгов показатели индекса снижались за отметку в 1,7 тыс. пунктов. На момент закрытия биржи индекс достиг 1771,44 пункта, что на 62,89 пункта (3,43%) ниже, чем днем ранее. Индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ потерял 7,01%, снизившись до 524 пунктов.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано 7979 случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов в стране достигло 68, выздоровели более 500 человек.