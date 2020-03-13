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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Минэнерго: демпфер может принести бюджету РФ в 2020 году дополнительно 300 млрд рублей

Это будет своего рода дополнительный акциз в условиях низких цен, отметил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Дополнительные поступления в бюджет РФ от демпфера при текущих низких ценах на нефть могут составить в 2020 году 300 млрд рублей. Об этом сказал глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов, выступая на конференции SMART-АЗС.

"Сейчас они (цены на топливо - прим. ТАСС) не будут падать, потому что механизм демпфера работает в обратную сторону. То есть, в данном случае НПЗ платят, создают дополнительный источник в бюджет, который, если в моменте зафиксировать и не менять в течение года, хотя, конечно, ситуация будет улучшаться, то это больше 300 млрд рублей может дать дополнительной поддержки бюджету только за счет демпфера. Это будет своего рода дополнительный акциз в условиях низких цен", - сказал Рубцов.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

Однако, если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале 2019 года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.

Текущая неделя отмечается существенным падением мировых цен на нефть. На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель.

К 11.00 пятницы стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 5,3%, достигнув отметки в $35 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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