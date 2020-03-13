В Молдавии ожидают первый транш кредита из России на ремонт дорог в апреле

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии рассчитывают в начале апреля получить из России первый транш кредита в размере €200 млн, который будет использован на строительство и ремонт дорог. Об этом заявил лидер республики Игорь Додон в размещенном в социальных сетях еженедельном видеообращении "Президент отвечает".

"К середине - концу недели это соглашение будет подписано. В марте его ратифицирует парламент. Думаю, что в начале апреля деньги будут в Молдавии, чтобы мы начали строительство дорог", - сказал он. Ранее Додон сообщил, что российский кредит будет предоставлен на 10 лет и не более чем под 2% годовых, что по его мнению, выгодно для республики.

Молдавское правительство планирует с помощью кредитов от России и других внешних партнеров начать масштабный ремонт национальных и региональных дорог. Обсуждение кредита с руководством республики подтверждал также, будучи вице-премьером РФ, Дмитрий Козак. При этом, как он отмечал, Москва должна быть уверена, что деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возвращению долга.