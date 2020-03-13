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Главный исполнительный директор "М.Видео-Эльдорадо" перейдет в совет директоров

Новый состав совета директоров будет выбран в середине 2020 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный исполнительный директор "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес будет номинирован в совет директоров, а после избрания покинет пост. Об этом говорится в сообщении компании.

"Главный исполнительный директор группы Энрике Фернандес будет номинирован в совет директоров компании. Планируется, что новый состав СД будет выбран на годовом общем собрании акционеров в середине 2020 года. После избрания в совет директоров Фернандес обеспечит передачу дел преемнику и покинет текущий пост", - говорится в сообщении.

Как напомнили в компании, Фернандес присоединился к команде "М.Видео" более десяти лет назад в должности коммерческого директора. В 2016 году он перешел на позицию главного исполнительного директора "М.Видео" и руководил процессом слияния с "Эльдорадо". Кроме того, как отметили в компании, под руководством Фернандеса была внедрена омниканальная модель и реализованы такие стратегические проекты как кредитная платформа, бренд m_mobile, а также мобильное приложение и платформа для торгового персонала в магазинах (RTD).

"Фернандес примет активное участие в поиске (преемника) и продолжит возглавлять группу в текущей должности, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность бизнес-процессов", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время группа вступила в новый период стратегических преобразований, отвечающих на вызовы цифровой эры. Это сложная задача, которая потребует нового долгосрочного лидерства. Мы планируем определиться с выбором кандидата в течение нескольких месяцев", - приводятся в сообщении слова президента группы "М.видео-Эльдорадо" Александра Тынкована.

В свою очередь, председатель совета директор "М.Видео" Саид Гуцериев напомнил, что годовое общее собрание акционеров группы в конце 2019 года утвердило новый формат совета директоров в составе девяти человек. "Мы планируем значительно увеличить долю независимых членов и членов, обладающих экспертизой в нашем сегменте и электронной коммерции. Совет директоров планирует рекомендовать акционерам поддержать избрание Энрике Фернандеса в его новый состав", - сказал он.

О компании

Группа "М.Видео - Эльдорадо" объединяет розничные бренды "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. За 2019 год группа "М.Видео - Эльдорадо" увеличила сеть на 97 магазинов, включая 38 магазинов "М.Видео", 45 "Эльдорадо" и 14 магазинов m_mobile. Общее число магазинов группы составило 1,038 тыс. на 31 декабря 2019 года.

Выручка группы по торговле электроникой и бытовой техникой "М.Видео - Эльдорадо" за 2019 год, согласно предварительным операционным данным, увеличилась в годовом выражении на 3,8% и достигла 437,5 млрд рублей. Продажи сети "М.Видео" показали за 2019 год рост на 4,6% по отношению к 2018 году и достигли 292,5 млрд рублей. Онлайн-продажи "М.Видео" почти удвоились в 2019 году по сравнению с показателем 2018 года до 116,4 млрд рублей. За 2019 год "М.Видео" увеличила сеть на 38 магазинов и открыла 14 магазинов m_mobile.

Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

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