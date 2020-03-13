ФАС возбудила новое дело против поставщиков медицинских масок в Удмуртии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило новое дело в отношении поставщиков, действия которых могли стать причиной дефицита медицинских масок и роста цен на них в аптеках Удмуртии. Об этом журналистам сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Это уже третье подобное дело, добавил он.

"Различными мерами, в том числе мерами принуждения, мы воздействуем на недобросовестных участников рынка. Три антимонопольных дела о картелях возбуждено: Петербург, Красноярск и Удмуртия. Удмуртия - свежая, мы еще не объявляли об этом", - сказал Тенишев.

По его словам, ФАС в прошедшие недели проводила проверки, так называемые "рейды на рассвете", в целом ряде субъектов РФ. В результате там появились маски, подчеркнул Тенишев.