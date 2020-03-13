В Вологодской области расширят вдвое участок самой аварийной и загруженной трассы А-114

ВОЛОГДА, 13 марта. /ТАСС/. Масштабная реконструкция федеральной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога, которая связывает Вологду и Череповец в Вологодской области, начнется в этом году с расширением двух участков в 50 км до четырех полос. Это позволит разгрузить и сделать безопасной самую загруженную и аварийную трассу на территории региона, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Огромная аварийность, гибель людей, трасса перегружена, и президент РФ Владимир Путин [в августе 2019 года] дал прямое поручение начать федеральное финансирование этой трассы. Конкурсные процедуры завершены, с апреля начинается реконструкция участка трассы от станции Дикая до отворота на деревню Стризнево. Это 20,5 км, объем инвестиций - 10,5 млрд рублей на ближайшие четыре года, строители в апреле приступают к работе", - привела слова губернатора его пресс-служба.

По словам руководителя региона, завершается также подготовка проектно-сметной документации для расширения до четырех полос участка трассы еще в 30 км от поселка Шексна до отворота на аэропорт Череповец, то есть от Череповца до Шексны вся дорога А-114 будет четырехполосной с разделительной полосой безопасности. В итоге к 2024 году около 60 км этой трассы будут четырехполосными. Всю трассу реконструируют к 2028 году: в этом году планируются проектно-изыскательские работы по оставшемуся участку в 44 км, их предварительная сметная стоимость - порядка 19 млрд рублей.

Автодорога А-114 протяженностью в 124 км по территории Вологодской области имеет стратегическое для региона значение, она соединяет два крупных центра - Вологду и Череповец, ежедневно по ней проезжает до 40 тыс. машин. Ранее были расширен участок в 10 км на выезде из Вологды и участок в обратном направлении - 8 км на подъезде к Череповцу.