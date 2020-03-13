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Forbes: American Airlines сократит число рейсов и выведет часть самолетов из эксплуатации

По данным издания, компания сократит общее число международных рейсов на 34%, в том числе наполовину будет сокращено число трансатлантических рейсов

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания American Airlines  сократит число международных рейсов и прекратит эксплуатацию части самолетов с тем, чтобы сократить расходы в условиях снижения спроса на авиаперевозки в результате вспышки коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журнал Forbes.

По его данным, компания сократит общее число международных рейсов на 34%, в том числе наполовину будет сокращено число трансатлантических рейсов. Вплоть до 7 мая будут приостановлены все полеты в Аргентину.

"Вспышка коронавируса привела к снижению числа поездок по всему миру, - привел Forbes мнение главного управляющего авиакомпании Дуга Паркера и президента компании Роберта Айсома. - Мы считаем, что принятые решения позволят наилучшим для нас образом справиться с нынешней ситуацией".

Кроме того, по данным журнала, авиакомпания приостановит в мае эксплуатацию 6 самолетов Boeing 767-300, а затем в период с мая 2020 года по лето будущего года выведет из эксплуатации 34 самолета Boeing 757 с целью сокращения расходов на техническое обслуживание и топливо.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.

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