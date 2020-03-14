{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Ростуризме рассказали как вернуть деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки

В ведомстве пояснили, что за возвратом денег туристам нужно обращаться по месту приобретения услуг
Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ростуризм разъяснил путешественникам их права по возврату денежных средств за приобретенные путевки и билеты в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующие пояснения опубликованы в субботу на сайте ведомства.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия). В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к существенным изменениям обстоятельств относится, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам. Как пояснили в Ростуризме, при этом клиент должен возместить туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. Размер вычета турист вправе оспорить в судебном порядке, в случае несогласия с решением туроператора.

При возврате денежных средств за отдельные туристические услуги, путешественники вправе обращаться по месту приобретения таких услуг в соответствии с гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей.

Также Ростуризм организовал горячую линию для туристов по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Граждане могут круглосуточно обращаться по телефону 8-499-678-12-03 или звонить в будние дни с 10:00 до 19:00 по телефону 8-915-117-04-51.

Ведомство также рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ограничение авиасообщения в РФ

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны".

Ранее авиасообщение было ограничено с Китаем, Южной Кореей и Ираном, в среду, 11 марта, его также ограничили с Германией, Испанией, Италией и Францией. При этом во введенных ранее мерах допускались регулярные рейсы в Барселону, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
В заявлении компании отмечается, что Гейтс по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора Microsoft
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС