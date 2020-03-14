В Ростуризме рассказали как вернуть деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса поездки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ростуризм разъяснил путешественникам их права по возврату денежных средств за приобретенные путевки и билеты в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующие пояснения опубликованы в субботу на сайте ведомства.

"В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия). В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к существенным изменениям обстоятельств относится, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам. Как пояснили в Ростуризме, при этом клиент должен возместить туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. Размер вычета турист вправе оспорить в судебном порядке, в случае несогласия с решением туроператора.

При возврате денежных средств за отдельные туристические услуги, путешественники вправе обращаться по месту приобретения таких услуг в соответствии с гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей.

Также Ростуризм организовал горячую линию для туристов по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Граждане могут круглосуточно обращаться по телефону 8-499-678-12-03 или звонить в будние дни с 10:00 до 19:00 по телефону 8-915-117-04-51.

Ведомство также рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ограничение авиасообщения в РФ

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны".

Ранее авиасообщение было ограничено с Китаем, Южной Кореей и Ираном, в среду, 11 марта, его также ограничили с Германией, Испанией, Италией и Францией. При этом во введенных ранее мерах допускались регулярные рейсы в Барселону, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.