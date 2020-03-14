Палата представителей США приняла законопроект о программе помощи при коронавирусе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в ночь на субботу приняла программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Инициативу поддержали 363 конгрессмена, против высказались 40 законодателей.

В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Как ожидается, на следующей неделе инициативу одобрит Сенат.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил в "Твиттере", что поддерживает законопроект, и призвал конгрессменов поддержать его. Он добавил, что готов поставить под ним свою подпись.

Инициатива также призвана смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки. Переговоры по принятому пакету мер между контролирующими Палату представителей демократами и вашингтонской администрацией велись на протяжении последних нескольких дней.

По данным телекомпании Си-эн-эн, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2204, умерли 49 человек. Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой инфекции. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.