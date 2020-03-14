"Гомельтранснефть Дружба" сообщила об устранении дефектов на нефтепроводе Мозырь - Брест

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба") сообщило о завершении работ по устранению дефектов на магистральном нефтепроводе (МН) Мозырь - Брест, а также реконструкции технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Туров" и "Кобрин". Об этом проинформировали в субботу на предприятии.

"Локация дефектов была выявлена по результатам внутритрубной диагностики. В срочном порядке были заменены участки на 18-м и 283-м км магистрального нефтепровода Мозырь - Брест DN800. Ремонтные работы завершили 12 марта", - приводит агентство БелТА слова представителя ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Он напомнил, что для выполнения задачи был снижен режим перекачки на нитке Мозырь - Брест с выводом отдельных участков, в настоящее время перекачка сырья идет в штатном режиме.

Кроме того, на НПС "Туров" (Гомельская область, в середине белорусского участка МН "Дружба") и "Кобрин" (обеспечивает транзит нефти в Польшу) заменены некоторые участки нефтепровода. "Новые участки технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций подключены 14 марта, - отметили на предприятии. - Работы проведены в соответствии с утвержденными графиками и направлены на повышение надежности нефтяных магистралей "Гомельтранснефть Дружбы".

Всего, как отмечают специалисты, по итогам масштабной диагностики в 2019 году было обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов, разработан план-график устранения выявленных дефектов. На предприятии сообщили, что в течение текущего года запланированы работы по обновлению стального и железобетонного парка резервуаров, насосных станций, реконструкция трубопроводов. "В "Гомельтранснефть Дружбе" намерены ежегодно заменять 2-3% трубопроводов, что соответствует общемировым тенденциям нефтетранспортных компаний", - сообщает предприятие.

В начале февраля ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщило о начале ремонта дефектов магистральных нефтепроводов Мозырь - Брест, а также реконструкции технологических трубопроводов на НПС "Кобрин" и НПС "Туров". Белорусский оператор уведомлял об этом ПАО "Транснефть" (Россия).