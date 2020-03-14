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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы для реализации послания президента

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году до 19,7 трлн рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании в субботу одобрил закон о внесении в федеральный бюджет на 2020-2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,7 трлн рублей, в 2021 году - на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей. Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.

Доходы федерального бюджета также вырастут: в 2020 году - на 214 млрд рублей, до 20,6 трлн рублей, в 2021 году - на 646 млрд рублей, до 21,9 трлн рублей, в 2022 году - на 755 млрд рублей, до 22,8 трлн рублей. При этом профицит бюджета на 2020 год остается на ранее запланированном уровне - 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на данный закон, цена на нефть марки Urals в поправках к бюджету повышена с 57 до $57,7 за баррель, в 2021-2022 годах цена на нефть осталась без изменений: $56 и $55 за баррель соответственно.

"С учетом динамики в начале года прогноз среднегодового курса рубля к доллару США скорректирован с 65,7 до 63,9 рубля за доллар США. Прогноз среднегодового курса национальной валюты США в 2021-2022 годах остался без изменений: 66,1 и 66,5 рубля за доллар. Прогнозируется улучшение динамики потребительской активности, в первую очередь, в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, которые окажут положительное влияние на динамику реальных располагаемых доходов населения", - говорится в заключении комитета.

Цены на нефть

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам отмечает, что существуют высокие риски недостижения ускоренных темпов развития российской экономики с учетом сложившейся ситуации в мировой экономике после выхода России из сделки ОПЕК+. При этом, как отмечается в заключении комитета, наличие накопленных резервов Фонда национального благосостояния позволит компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета от снижения цен на нефть и исполнить все социальные обязательства в полном объеме.

Кроме того, реализация "мероприятий, предусмотренных в послании президента РФ и национальных проектах, будет способствовать развитию российской экономики", отмечают сенаторы.

Минэкономразвития РФ в законе были представлены ожидаемые итоги социально-экономического развития в 2020 году. В соответствии с ними в текущем году прогнозируется повышение темпов роста ВВП с 1,7% до 1,9% "с учетом оценки эффективности мер, содержащихся в послании".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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