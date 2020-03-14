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Распространение коронавируса нового типа

S7 приостанавливает рейсы в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр и обратно

Авиакомпания ограничит полеты в эти страны с 16 марта до 31 мая 2020 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. S7 на фоне распространения коронавируса с 16 марта до 31 мая 2020 года S7 Airlines временно отменяет все собственные регулярные рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр и обратно, говорится в сообщении компании.

"По решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 16 марта до 31 мая 2020 года S7 Airlines временно отменяет все собственные регулярные рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр и обратно", - говорится в пресс-релизе.

Теги
АвстрияБолгарияКипрЧехияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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