ВТБ хочет взыскать через суд с группы "Открытие холдинг" 13,6 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ подал иск в отношении АО "Открытие холдинг" на сумму 13,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление от кредитной организации поступило 13 марта. Суть иска не уточняется. ТАСС направил запрос в пресс-службу банка.

ВТБ владеет около 10% акций холдинга. Ранее издание РБК сообщало, что "Открытие холдинг" имеет долг перед ВТБ в размере 13,1 млрд рублей по дисконтным векселям.

20 февраля 2020 года компания "Открытие холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направил в Арбитражный суд Москвы заявление о своем банкротстве. Тогда в пресс-службе холдинга ТАСС пояснили, что к настоящему моменту "Открытие холдинг" передал кредиторам практически все свои активы. Этого оказалось недостаточно для полного исполнения своих обязательств. В связи с этим холдинг принял решение подать заявление о собственном банкротстве.