Минторг США внес в черный список две компании из РФ

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло 24 юридических лица из пяти стран в черный список, усмотрев в их деятельности угрозу национальной безопасности. Как следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге США), опубликованного в субботу электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства), в перечень, помимо прочих, попали базирующиеся в РФ компании Avilon Ltd. и Technomar.

"Правительство США считает, что эти 24 организации действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - утверждается в документе.

Avilon Ltd. и Technomar попали в список в связи с тем, что они, по мнению властей США, действовали в обход лицензионных требований, "закупая товары американского происхождения" для российской Technopole Company, внесенной в перечень в 2016 году.

Кроме того, в субботу в список также был добавлен ряд юридических лиц из Китая, Ирана, Пакистана и ОАЭ. С 16 марта в их отношении будет действовать так называемая презумпция отказа в выдаче экспортных лицензий.