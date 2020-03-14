Украина не вводит ограничения для экспорта и импорта на время карантина

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Украина не будет вводить ограничений на экспортные и импортные операции в период карантина в стране и за закрытия госграницы. Об этом сообщил в субботу на брифинге министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Никаких экономических потерь после закрытия границы в период с 17 марта по 3 апреля не будет, все экспортные и импортные перевозки будут осуществляться", - сказал министр.

По его словам, перевозка товаров продолжится "наземным, воздушным, морским и железнодорожным способом". В то же время с 17 марта до 3 апреля все пассажирские перевозки через границу Украины будут прекращены.

Кабинет министров Украины в минувшую среду ввел трехнедельный карантин на всей территории страны из-за распространения коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. скончались.