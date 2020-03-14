В Северной Осетии открылось фруктохранилище на 2,5 тыс. тонн

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Фруктохранилище на 2,5 тыс. тонн открылось в селе Црау Алагирского района Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в открытии фруктохранилища на 2500 тонн в селении Црау Алагирского района. В нем будет храниться урожай, выращенный в интенсивном яблоневом саду на 122 га. Инвестиционный проект реализует предприятие ООО "Владка"", - говорится в сообщении.

Проект реализуется благодаря программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Вторая очередь фруктохранилища вместимостью 2,5 тыс. тонн будет открыта к концу 2020 года. Для хранения яблок используется современная итальянская технология, не имеющая аналогов в России, которая позволяет успешно хранить плоды до 10-11 месяцев без потери качества. При этом не используются химикаты.

На ООО "Владка" создано 40 постоянных рабочих мест, а также для сезонных работ с апреля по ноябрь привлекаются до 100 рабочих из числа местных жителей - из селения Црау и близлежащих населенных пунктов Алагирского района.

Фруктовая продукция "Владка" реализуется в торговых сетях Северной Осетии, часть урожая отправляется на экспорт - на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал. Осенью планируется закладка грушевого сада на 15 га так называемой алагирской груши ("Сен-жермен").

"Проделана большая работа, на высоком современном уровне обеспечено достойное хранение урожая. Сегодня наша республика нуждается в таких хранилищах для овощей и фруктов. Мы намерены всецело поддерживать развитие подобных предприятий", - сказал глава республики Вячеслав Битаров.