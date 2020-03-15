В условиях коронавируса Франция ограничивает транспорт дальнего следования

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение значительно ограничить в условиях пандемии нового коронавируса рейсы транспорта дальнего следования. Об этом сообщила в воскресенье на пресс-конференции министр экологического перехода Элизабет Борн. Трансляцию провел телеканал BFM.

"В ближайшие дни постепенно будет значительно сокращено движение поездов дальнего следования, автобусов и самолетов", - сказала министр, чье ведомство в нынешнем кабмине Франции отвечает за вопросы транспорта. Данная мера принимается "с целью довести до строго необходимого уровня количество транспорта, осуществляющего рейсы на дальние дистанции, чтобы тем самым замедлить распространение вируса", добавила Борн. В то же время она гарантировала населению необходимый объем пассажирских перевозок, заверив, что "все смогут вернуться домой".

Как уточнил на пресс-конференции государственный секретарь по делам транспорта Жан-Батист Джеббари, в сфере авиации будут сохранены, в частности, "несколько рейсов в США, Африку и заморские департаменты Франции, а также рейсы внутри страны". По его словам, аэропорты продолжат работу, однако ряд терминалов в них будут в течение недели закрыты, в частности, это затронет парижские аэропорты Орли и Руасси-Шарль де Голль.