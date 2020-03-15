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Поезда в Калининград будут идти без остановок в Литве

По данным РЖД, возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Поезда из Москвы и других российских городов в Калининград и обратно, следующие через Литву, с 16 марта не будут останавливаться на территории республики. Об этом сообщается в воскресенье на сайте РЖД.

Речь идет о поездах №29 Москва - Калининград и №30 Калининград - Москва (отправлением с 15 и 16 марта соответственно), №79 и №80, курсирующих между Санкт-Петербургом и Калининградом (отправлением с 15 и 17 марта), а также №359 Адлер - Калининград и №360 Калининград - Адлер (отправлением с 15 и 16 марта).

"Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме", - говорится на сайте холдинга.

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, с 17 марта временно приостановлено движение поездов в Латвию. Кроме того, были отменены поезда в Китай и КНДР. Компания сообщала, что неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Теги
ЛитваРоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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