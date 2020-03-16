Доля долгов по потребительским кредитам в РФ снижается с 2018 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности россиян от общего объема потребительских кредитов снижается с III кв. 2018 года при росте кредитного портфеля, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным НБКИ, за последние два года самая высокая доля задолженности россиян от всего объема действующих кредитов на покупку потребительских товаров наблюдалась в III кв. 2017 года (22%), после этого периода показатель практически непрерывно снижался. В последний раз небольшое увеличение доли задолженности было отмечено в III кв. 2018 года, когда этот показатель достиг 20,4%. В январе 2019 года доля опустилась до 15,5%.

"Снижение доли просроченной задолженности происходит на фоне активного роста кредитного портфеля, за счет чего просрочка размылась в статистике", - прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Он добавил, что снижение доли просроченной задолженности происходит одновременно с ростом долговой нагрузки населения. Данный факт означает возможные риски реального роста просрочки в будущем особенно на фоне текущей экономической ситуации, отметил Мехтиев.

"Более 10% заемщиков расплатились за последние 2-4 года по кредитам за счет рефинансирования старых кредитов новыми, что говорит о том, что многие заемщики испытывают в той или иной мере проблемы ", - сообщил он.

ЦБ не раз выражал обеспокоенность высокими темпами роста необеспеченного потребительского кредитования в стране. В последние два года регулятор несколько раз ужесточал требования к банкам в этом сегменте, однако к ожидаемому замедлению кредитования это не приводило. И только по итогам 2019 года ЦБ зафиксировал существенное замедление темпов роста розничного кредитования в России - до 18,6% против 22,8% в 2018 году.

Рост необеспеченного потребительского кредитования все еще выше роста номинальных денежных доходов населения, которые в III квартале 2019 года выросли лишь на 7,9% к аналогичному кварталу 2018 года. Это может говорить о росте долговой нагрузки россиян, подчеркивают в ЦБ.