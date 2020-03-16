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Распространение коронавируса нового типа

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

Федеральная резервная система США опустила ставку почти до нуля для защиты экономики от воздействия пандемии заболевания

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 марта. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе КНР, объявило в понедельник о понижении базовой процентной ставки с 1,5% до 0,86% годовых. Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) опустила ставку почти до нуля (0-0,25%) для защиты экономики от воздействия пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"HKMA объявляет сегодня, что базовая ставка была скорректирована в сторону понижения до 0,86% с немедленным вступлением в силу в соответствии с заранее установленной формулой", - сообщается на сайте ведомства.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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