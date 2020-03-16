Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 марта. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе КНР, объявило в понедельник о понижении базовой процентной ставки с 1,5% до 0,86% годовых. Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) опустила ставку почти до нуля (0-0,25%) для защиты экономики от воздействия пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"HKMA объявляет сегодня, что базовая ставка была скорректирована в сторону понижения до 0,86% с немедленным вступлением в силу в соответствии с заранее установленной формулой", - сообщается на сайте ведомства.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.