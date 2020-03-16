Торги в Токио открылись минимальным снижением на фоне решения ФРС

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в понедельник незначительно снизились на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США опустить ключевую ставку практически до нуля.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 0,62% по сравнению с уровнем 13 марта - до отметки 17322,49 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,76% - до 1252,09 пункта.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Для инвесторов в Токио решение ФРС стало неожиданностью. Тем не менее позитивным фактором стало заявление Банка Японии о том, что он проведет заседание сегодня, а не 18-19 марта, как планировалось ранее. Ожидается, что регулятор примет дополнительные меры по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

На открытии Токийской фондовой биржи японская валюта ослабла примерно на 0,4%. На тот момент один доллар оценивался в ¥106,32-106,34.