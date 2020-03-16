На Дальнем Востоке нет ажиотажа на продукты длительного хранения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Торговые сети в регионах Дальнего Востока не регистрируют повышения спроса на продукты длительного хранения в связи с распространением нового коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в понедельник представители крупных ретейлеров.

"Ажиотажного спроса на продукты длительного хранения - крупы, макароны, консервы, - а также бытовую химию в магазинах сети не отмечается, - сообщила ТАСС руководитель службы информации и связи с общественностью представленного сетью супермаркетов на Камчатке ООО "Шамса-Холдинг" Ольга Горбикова. - У нас только что закончилась планерка, на которой структурные подразделения сообщили, что повышенного спроса на продукты длительного хранения не отмечается. С поставками и товарооборотом этой продукции также проблем нет".

Представители дальневосточных сетей гипермаркетов "Самбери" (30 точек в пяти регионах Дальнего Востока) и "Фреш25" (52 точки продаж в Приморском крае) также заявили агентству, что ажиотажного спроса на продукты длительного хранения не отмечается. В сетях есть достаточный и постоянно пополняемый запас этой продукции, с поставками которой проблем сейчас нет.

По информации Сахалинстата, в 2020 году в Сахалинской области наблюдается рост цен на некоторые виды продуктов, особенно крупы и бобовые. Но, как пояснили ТАСС, это связано не с коронавирусом, а с ежегодной инфляцией.