{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На Дальнем Востоке нет ажиотажа на продукты длительного хранения

С поставками таких товаров также проблем нет
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Торговые сети в регионах Дальнего Востока не регистрируют повышения спроса на продукты длительного хранения в связи с распространением нового коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в понедельник представители крупных ретейлеров.

"Ажиотажного спроса на продукты длительного хранения - крупы, макароны, консервы, - а также бытовую химию в магазинах сети не отмечается, - сообщила ТАСС руководитель службы информации и связи с общественностью представленного сетью супермаркетов на Камчатке ООО "Шамса-Холдинг" Ольга Горбикова. - У нас только что закончилась планерка, на которой структурные подразделения сообщили, что повышенного спроса на продукты длительного хранения не отмечается. С поставками и товарооборотом этой продукции также проблем нет".

Представители дальневосточных сетей гипермаркетов "Самбери" (30 точек в пяти регионах Дальнего Востока) и "Фреш25" (52 точки продаж в Приморском крае) также заявили агентству, что ажиотажного спроса на продукты длительного хранения не отмечается. В сетях есть достаточный и постоянно пополняемый запас этой продукции, с поставками которой проблем сейчас нет.

По информации Сахалинстата, в 2020 году в Сахалинской области наблюдается рост цен на некоторые виды продуктов, особенно крупы и бобовые. Но, как пояснили ТАСС, это связано не с коронавирусом, а с ежегодной инфляцией.

 

Теги
РоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Известия": Минтруд предложил ввести беззаявительный механизм назначения пенсий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС