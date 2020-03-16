Японский центробанк проведет экстренное совещание в связи с потрясениями на рынках

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Совет центрального Банка Японии решил провести в понедельник экстренное однодневное совещание в связи с резкими колебаниями на фондовом и валютном рынках. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы корректировки финансовой политики, говорится в официальном объявлении этого ведомства. Ранее оно планировало провести двухдневное совещание 18-19 марта, однако эти сроки пришлось сдвинуть.

Глава Банка Японии Харухико Курода на прошлой неделе пообещал приложить усилия к тому, чтобы успокоить хаос на фондовых рынках, связанный с потрясениями, вызванными распространением нового коронавируса.

В воскресенье Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции национального центробанка, снизила ставку кредита почти до нуля в рамках борьбы с рисками, связанными с пандемией COVID-19. Это вызвало в понедельник хаотичное движение котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, резкое удорожание, а затем падение курса иены по отношению к доллару.