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Распространение коронавируса нового типа

Торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня началась с роста котировок

Ранее ФРС США снизила базовую процентную ставку в целях борьбы с рисками, возникающими из-за распространения коронавируса

ШАНХАЙ, 16 марта. /ТАСС/. Небольшим ростом основных индексов открылась торговая неделя на биржах материкового Китая на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США практически до нуля понизить базовую процентную ставку. Соответствующая динамика зафиксирована в понедельник на официальных сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу утренней сессии вырос на 0,34%, до отметки 2897,30 пункта. После открытия торгов практически все сводные индексы на шанхайской площадке пошли вниз, за исключением активов фармацевтических и энергетических компаний. С небольшого повышения котировок начались торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" также вырос на 0,34%, до 10867,66 пункта.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в целях борьбы с рисками, возникающими из-за распространения нового коронавируса.

Аналитик китайской финансовой компании CICC Ван Ханьфэн, мнение которого приводит деловое издание "Цайсинь", полагает, что снижение ставки ФРС - весьма спорный шаг. В ближайшей перспективе, считает он, инвесторы, вероятно, не будут рассматривать это в качестве положительного момента, а колебания на рынке продолжатся. В краткосрочной перспективе, полагает эксперт, решение ФРС может повлиять на обменный курс и процентную ставку в Китае.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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