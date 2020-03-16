"Известия": банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финансовые организации от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в "антиотмывочное" законодательство. В частности, в них отмечается необходимость подробного описания новых схем отмывания денег с целью исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма.

"Например, в классификаторе признаков операций по отмыванию средств не учтены типологии Росфинмониторинга: "Теневая инкассация", "Нигерийское" мошенничество", "Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному обналичиванию материнского капитала", "Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в "теневой" поток", - поясняется в письме.

По данным "Известий", в работе над документом приняли участие, в том числе, представители Альфа-банка, "Тинькофф банка", банк "Зенит". В кредитных организациях отметили, что обратятся к ЦБ с просьбой уточнить понятие "периодичности" транзакций, которые следует считать подозрительными. Кроме того, в финансовых организациях также считают необходимым обязать банки до решения суда реабилитировать клиентов, чьи счета раньше были заблокированы. Это может помочь уменьшить количество счетов, заблокированных по ошибке, а также увеличить эффективность отслеживания нелегальных операций.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что изучат предложения банков, и напомнили, что поправки в положение 375-П о подозрительных операциях вступят в силу в апреле 2021 года. В Росфинмониторинге на вопрос издания, ознакомились ли в службе с замечаниями кредитных организаций, не дали ответа.

О поправках

Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в положение 375-П в сфере "антиотмывочного" законодательства, в которых уточнил признаки сомнительных операций, способных стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента, сообщало в феврале издание РБК со ссылкой на документ и представителя ЦБ.

В частности, по данным издания, регулятор предложил не считать сомнительными операции, которые клиент проводит, несмотря на высокую комиссию и заградительные тарифы, а также транзакции, проведение которых отличается от обычного поведения клиента.

При этом сомнительными могли быть признаны некоторые операции по исполнительному документу, регулярные операции по снятию наличных со счета физического лица, если средства поступали от юридического лица или индивидуального предпринимателя, кроме зарплаты, пенсий, алиментов и подобных перечислений. Кроме того, банки получат возможность блокировать дистанционные транзакции, проводимые с одного устройства или с одной группы IP-адресов на счета разных компаний и физических лиц.

Также ЦБ впервые внес в перечень признаков сомнительных операций действия по продаже или приобретению виртуальных активов.